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حالة الطقس 19/5/2021

تميل درجات الحرارة للارتفاع لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 6 إلى 8 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي يترافق بتيارات غربية في طبقات الجو العليا.


ومن المتوقع  أن يكون الجو حاراً وصحواً بشكل عام وسديمياً في المناطق الشرقية والبادية والجزيرة والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتوالي درجات الحرارة ارتفاعها غداً لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 7 إلى 10 درجات مئوية والجو شديد الحرارة وصحو بشكل عام وسديمي في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية.