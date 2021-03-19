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حالة الطقس 19/3/2021

يميل الجو للاستقرار مع ارتفاع تدريجي على درجات الحرارة لتصبح حول معدلاتها أو أعلى بقليل نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمرتفع جوي سطحي يترافق بتيارات غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن يكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام مائلاً للبرودة ليلاً في المرتفعات الجبلية، محذرة من تشكل الضباب في القلمون والمنطقة الوسطى وغوطة دمشق في ساعات الصباح الباكر، وتكون الرياح متقلبة الاتجاه خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

بالنسبة ليوم غد السبت يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلاتها بحوالي /5- 8/ درجات مئوية والجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام، سديمياً في المناطق الشرقية والبادية.