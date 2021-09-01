حالة الطقس 1/9/2021

تميل درجات الحرارة للارتفاع في المناطق الجنوبية والشرقية والشمالية الشرقية لتصبح أعلى من معدلاتها بحوالي /3_5/ درجات مئوية، والجو صحواً وحاراً بشكل عام في تلك المناطق.



أما باقي المناطق تبقى درجات الحرارة حول معدلاتها أو أعلى بقليل مع ظهور بعض السحب المتفرقة فوق المناطق الساحلية وسديمياً في المناطق الشرقية والبادية.



بالنسبة ليوم غد الخميس تميل درجات الحرارة للانخفاض مع بقائها أعلى من معدلاتها بقليل، والجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام يتحول إلى غائم خلال ساعات المساء فوق المناطق الساحلية لتصبح الفرصة مهيأة لهطل زخات من المطر فوق تلك المناطق.



وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة احيانا، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.



واكدت المديرية على تجنب ما يسبب الحرائق في الغابات والمناطق الحراجية لسهولة انتشار النار بشدة خلال هذه الفترة، ولفتت إلى تدني مستوى الرؤيا الأفقية بسبب الأجواء السديمية في المناطق الشرقية