حالة الطقس 19/11/2021

تميل درجات الحرارة للانخفاض قليلاً مع بقائها أعلى من معدلاتها بنحو 1 إلى 3 درجات مئوية مع تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي يترافق بتيارات غربية في طبقات الجو العليا.



وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية أن يكون الجو غائماً جزئياً بشكل عام مع فرصة لهطل زخات من المطر مصحوبة بالرعد أحياناً وخاصة على المناطق الساحلية والجنوبية والقلمون وبارداً نسبياً ليلاً في معظم المناطق وتكون الرياح متقلبة الاتجاه خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.



ويطرأ غداً انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح حول معدلاتها أو أدنى بقليل ويكون الجو بين الغائم جزئياً إلى غائم أحياناً والفرصة مهيأة لهطل زخات رعدية من المطر في أماكن متفرقة من البلاد.