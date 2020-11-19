حالة الطقس 19/11/2020

يكون الجو غائم جزئياً بشكل عام يتحول إلى غائم أحياناً خلال ساعات المساء لتصبح الفرصة مهيأة لهطل زخات رعدية من المطر على المناطق الشمالية الغربية والساحلية، مع بقاء درجات الحرارة حول معدلاتها.



غدا الجمعة , يكون الجو غائم جزئياً إلى غائم ماطر على فترات وتكون الهطولات غزيرة ومصحوبة بالرعد والبرد أحياناً فوق المناطق الساحلية، كما يحذر من تشكل السيول في المنحدرات والوديان، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلاتها في معظم المناطق.



يوم السبت , يكون الجو غائم جزئياً بشكل عام مع بقاء فرصة ضعيفة لهطل زخات من المطر في مناطق متفرقة من البلاد. حيث تضعف الفعالية الجوية بدءاً من بعد الظهر والمساء.