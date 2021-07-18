حالة الطقس 18/7/2021

توالي درجات الحرارة ارتفاعها لتصبح أعلى من معدلاتها بحوالي /3_5/ درجات مئوية والجو صحواً وحاراً بشكل عام، سديمياً في المناطق الشرقية والبادية.



وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة، والبحـر خفيف ارتفاع الموج.بالنسبة ليوم غد الاثنين تستمر درجات الحرارة بالارتفاع لتصبح أعلى من معدلاتها بحوالي /4_6/ درجات مئوية، والجو صحواً شديد الحرارة في أغلب المناطق بشكل عام، سديمياً في المناطق الشرقية والبادية.



وحذرت المديرية من التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة خاصة يومي الاثنين والثلاثاء.