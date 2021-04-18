حالة الطقس 18/4/2021

توقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو /8-12/ درجة مئوية والجو حاراً وسديمياً بشكلٍ عام.



وتكون الرياح شمالية غربية تتحول تدريجياً إلى جنوبية شرقية بين الخفيفة والمعتدلة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.



بالنسبة ليوم غد الاثنين يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة في المناطق الساحلية والشمالية لتقترب من معدلاتها، بينما تستمر أعلى من معدلاتها في باقي المناطق بحوالي /4-8/ درجات مئوية.



ويكون الجو ربيعياً حاراً نسبياً بين الصحو والغائم جزئياً بشكلٍ عام، سديمياً في المناطق الشرقية والبادية، وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية معتدلة مع هبات تتجاوز الـ 60 كم/سا أحياناً.