حالة الطقس 17/6/2021

تبقى البلاد تحت تأثير منخفض جوي سطحي يترافق بتيارات غربية في طبقات الجو العليا، حيث تميل درجات الحرارة للارتفاع قليلا مع بقائها حول معدلاتها أو أدنى بقليل.وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن يكون الجو بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام وسديميا في المناطق الشرقة والبادية، ويكون الجو ليلا مائلا للبرودة خاصة في المرتفعات الجبلية .



وتكون الرياح غربية الى شمالية غربية معتدلة السرعة مع هبات نشطة تتجاوز ال50كم /سا أحيانا، بينما تكون جنوبية غربية معتدلة السرعة في المنطقة الساحلية، والبحر خفيف ارتفاع الموج .



بالنسبة ليوم غد الجمعة يطرأ ارتفاع تدريجي على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلاتها بحوالي 1-3-درجات مئوية، والجو صحو بشكل عام مع ظهور بعض السحب المتفرقة، سديميا في المناطق الشرقية والبادية.