حالة الطقس 17/4/2021

أفادت الأرصاد الجوية، بأن درجات الحرارة ستوالي ارتفاعها التدريجي لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 4 إلى 8 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي في طبقات الجو كافة.



ووفقاً لصفحة الأرصاد الجوية على موقع “فيسبوك”، فإن الطقس اليوم السبت، سيكون ربيعياً حاراً وصحواً بشكل عام مع ظهور بعض السحب المتفرقة، وسديمياً في المناطق الشرقية والبادية والرياح متقلبة الاتجاه خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.



وحول طقس غداً الأحد، ذكرت الأرصاد الجوية أن هناك ارتفاع آخر سيطرأ على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلاتها بنحو 6 إلى 10 درجات مئوية ويكون الطقس حاراً وسديمياً في المناطق الشرقية والبادية.



بدورها صفحة “هوى الشام” المتخصصة في الأحوال الجوية، توقعت أن تشهد البلاد أول موجة دافئة نسبياً لهذا الموسم اعتباراً من اليوم السبت وتستمر حتى يوم الذروة الإثنين، وذلك في جميع المناطق السورية ودمشق العاصمة، والحرارة تلامس حدود 35 درجة يوم الذروة، وتبدأ بالانخفاض التدريجي نتيجة اقتراب تيارات غربية لطيفة الحرارة وذلك اعتباراً من عصر الثلاثاء.



يذكر أن الطقس يكون اليوم مستقر، وتكون الأجواء ليلاً أقرب للدافئة، وتبعا لذلك هجوم محتمل للحشرات ليلاً، وسط توقعات بوصول كميات كبيرة من الغيوم يوم الإثنين أي يوم ذروة الارتفاع بالحرارة وبذلك قد تخفف الغيوم بشكل واضح من وطأة الحر.

“هوى الشام”