حالة الطقس 16/5/2021

تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بنحو 4 إلى 8 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.



وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو حاراً نسبياً وصحواً بشكل عام وسديمياً مغبراً حاراً في المناطق الشرقية والبادية والجزيرة والرياح غربية إلى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف ارتفاع الموج.



ويطرأ غداً انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلاتها بقليل ويكون الجو ربيعياً بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام مع فرصة ضعيفة لهطل أمطار متفرقة على المرتفعات الساحلية وسديمياً مغبراً في المناطق الشرقية والبادية والجزيرة والرياح غربية إلى جنوبية غربية معتدلة مع هبات نشطة تتجاوز الـ 50 كم الساعة أحياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج.