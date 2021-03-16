حالة الطقس 16/3/2021

تميل درجات الحرارة للانخفاض على المناطق الغربية والجنوبية لتصبح حول معدلاتها، بينما تبقى أعلى من معدلاتها في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن يكون الجو يوم غد الأربعاء غائم جزئياً بشكل عام، ويتحول الى غائم أحياناً على المناطق الساحلية والشمالية مع بقاء الفرصة لهطل زخات من المطر فوق تلك المناطق.

وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة الى نشطة مع هبات على المناطق الساحلية والوسطى والجنوبية تتجاوز سرعتها /55/كم/سا، والبحر متوسط الى عالي ارتفاع الموج.