حالة الطقس 16/11/2020

تبقى درجات الحرارة حول معدلاتها أو أدنى بقليل في أغلب المناطق نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي مرفق بكتلة هوائية باردة نسبيا ورطبة يمتد في طبقات الجو كافة.



وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام مع بقاء الفرصة مهيأة لهطولات مطرية خفيفة ومتفرقة ويكون الجو ليلا باردا بشكل عام محذرة من تشكل الضباب في المرتفعات الجبلية وبعض المناطق الداخلية والرياح شرقية إلى شمالية شرقية بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف ارتفاع الموج.



وتميل درجات الحرارة غداً للارتفاع لتقترب من معدلاتها ويكون الجو بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام.