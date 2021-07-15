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حالة الطقس 15/7/2021

تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية مع تأثر البلاد بامتداد ضعيف للمنخفض الموسمي الهندي يترافق بتيارات شمالية غربية في طبقات الجو العليا.


وتوقعت مديرية الأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو حاراً وصحواً بشكل عام مع ظهور بعض السحب المتفرقة وسديمياً مغبراً شديد الحرارة في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية.


وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية بين الخفيفة ومعتدلة السرعة مع هبات نشطة تتجاوز الـ 50كم/سا تثير الغبار في المناطق الداخلية والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج أحياناً.


غداً تميل درجات الحرارة للارتفاع لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 3 إلى 5 درجات مئوية ويكون الجو صحواً وحاراً بشكل عام مع ظهور بعض السحب المتفرقة فوق المناطق الساحلية وسديميا شديد الحرارة في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية.