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حالة الطقس 15/3/2021

تميل درجات الحرارة للارتفاع لتصبح أعلى من معدلاتها بحوالي /3-6/ درجات مئوية، والجو غائم جزئياً بشكل عام مع بقاء الفرصة لهطل زخات من المطر فوق مناطق متفرقة من البلاد.
وتكون الرياح جنوبية غربية في المنطقة الجنوبية وشمالية شرقية في باقي المناطق بين الخفيفة والمعتدلة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.
وتوقعت الأرصاد الجوية أن يطرأ انخفاض يوم غد الثلاثاء على درجات الحرارة لتصبح حول معدلاتها أو أدنى بقليل، والجو غائم جزئياً بشكل عام مع بقاء الفرصة لهطل زخات من المطر فوق مناطق متفرقة من البلاد .
والرياح غربية الى جنوبية غربية معتدلة مع هبات نشطة تتجاوز /50/ كم/سا، والبحر متوسط الى عالي ارتفاع الموج.