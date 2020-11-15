حالة الطقس 15/11/2020

يؤثر على المنطقة منخفض جوي يمتد في طبقات الجو كافة مرفق بكتلة هوائية باردة نسباً ورطبة حيث سنشهد هطولات مطرية غزيرة مصحوبة بالرعد أحيانا فوق أغلب المناطق كما يحذر من تشكل السيول في المنحدرات والوديان وهطولات ثلجية على المرتفعات الجبلية العالية وانخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلاتها بحوالي /2-4/ درجات مئوية.



واعتبارا من يوم الاثنين تضعف الفعالية الجوية ولكن تبقى الهطولات المطرية فوق المناطق الشرقية والجزيرة أما يومي الثلاثاء والأربعاء يميل الجو إلى الاستقرار مع ارتفاع في درجات الحرارة لتصبح حول معدلاتها، اما ليلا يكون الجو بارد نسبيا الى بارد أحيانا وكما يحذر من تشكل الضباب في بعض المناطق الداخلية.