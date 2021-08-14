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حالة الطقس 14/8/2021

تبقى درجات الحرارة حول معدلاتها أو أعلى بقليل نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي ضعيف في طبقات الجو كافة.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو صيفياً عادياً وبين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام مع فرصة ضعيفة لهطل زخات محلية من المطر على المناطق الشمالية الغربية والساحلية وصيفياً حاراً نسبيا في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية.

أما الرياح فتوقعت المديرية أن تكون جنوبية غربية في المنطقة الساحلية وغربية إلى شمالية غربية في باقي المناطق بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة وخاصة في ساعات بعد الظهر والمساء والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويطرأ غداً ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 1 إلى 3 درجات مئوية والجو صيفي عادي بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام وصيفي حار نسبياً في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية.