حالة الطقس 13/9/2021

تبقى درجات الحرارة أدنى من معدلاتها بقليل نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي مرفق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.



وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يستمر الجو بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام مع فرصة لهطل زخات من المطر فوق المنطقة الساحلية والرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.



وتميل درجات الحرارة غداً للارتفاع قليلاً لتصبح حول معدلاتها والجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام.



وسجلت النشرة هطول أمطار متفرقة في بعض المناطق أغزرها 41 مم في بانياس بطرطوس و8 مم في القطيلبية و3ر7 مم في اللاذقية و4 مم في مطار باسل الأسد و3 مم في بوقا.