حالة الطقس 13/5/2021

يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة في المناطق الشرقية والجزيرة لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 3 إلى 7 درجات مئوية في معظم المناطق.



في حين تبقى حول معدلاتها في المنطقة الساحلية مع تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.



وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن يكون الجو حاراً وصحواً بشكل عام مع ظهور بعض السحب المتفرقة، وسديمياً مغبراً في المناطق الشرقية والبادية والجزيرة وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.



وتوالي درجات الحرارة ارتفاعها يومي الجمعة والسبت لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 5 إلى 9 درجات مئوية في أغلب المناطق، ويكون الجو حاراً نسبياً وصحواً بشكل عام وسديمياً مغبرا ًحاراً في المناطق الشرقية والبادية والجزيرة