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حالة الطقس 13/4/2021

توقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن توالي درجات الحرارة ارتفاعها التدريجي مع بقائها أدنى من معدلاتها بحوالي /4-8/ درجات مئوية.

ويكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام مع بقاء فرصة ضعيفة لهطل زخات من المطر فوق منطقة الجزيرة، ويكون الجو ليلاً بارداً ويحذر من حدوث الصقيع في المرتفعات الجبلية، والرياح غربية إلى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة.

بالنسبة ليوم غد الأربعاء تستمر درجات الحرارة بالارتفاع التدريجي لتصبح حول معدلاتها في المنطقة الساحلية والشرقية والجزيرة وأدنى من معدلاتها بحوالي /2-4/ درجات في باقي المناطق، والجو صحواً بشكل عام مع ظهور بعض السحب المتفرقة خلال ساعات النهار.