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حالة الطقس 12/5/2021

يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة في المناطق الشرقية والجزيرة لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 3-7 درجات مئوية في معظم المناطق.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن تكون الحرارة حول معدلاتها في المنطقة الساحلية نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وبالنسبة ليوم غد الخميس يكون الجو حاراً وصحواً بشكل عام مع ظهور بعض السحب المتفرقة وسديمياً مغبراً في المناطق الشرقية والبادية والجزيرة، والرياح غربية إلى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف ارتفاع الموج.