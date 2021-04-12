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حالة الطقس 12/4/2021

تميل درجات الحرارة للارتفاع قليلاً مع بقائها أدنى من معدلاتها بنحو4 إلى 8 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو كافة.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو غائماً جزئياً بشكل عام مع بقاء فرصة لهطل زخات متفرقة من المطر تكون غزيرة ومصحوبة بالرعد أحياناً ويكون الجو بارداً ليلاً محذرة من حدوث الصقيع في المرتفعات الجبلية.

وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة مع هبات تتجاوز 35 كم في الساعة أحياناً والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وتوالي درجات الحرارة غداً ارتفاعها التدريجي مع بقائها أدنى من معدلاتها بنحو 4 إلى 6 درجات مئوية ويكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام مع بقاء فرصة ضعيفة لهطل زخات متفرقة فوق منطقة الجزيرة.