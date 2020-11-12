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حالة الطقس 12/11/2020

تبقى درجات الحرارة حول معدلاتها أو أعلى بقليل مع تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي في طبقات الجو كافة.

ويتوقع اليوم أن يكون الجو خريفياً معتدلاً بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام مع بقاء الفرصة لهطل زخات متفرقة من المطر ويكون مائلاً للبرودة ليلاً بشكل عام وبارداً على المرتفعات الجبلية محذرة من تشكل الضباب في بعض المناطق الداخلية والرياح متقلبة الى شمالية غربية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

لا يطرأ تغير يذكر على الحالة الجوية يوم غد الجمعة فيما يبقى الجو خريفيا معتدلا بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام يوم السبت مع بقاء الفرصة لهطل زخات من المطر تكون مصحوبة بالرعد أحياناً وخاصة في مناطق القلمون والوسطى والشرقية كما تبقى درجات الحرارة حول معدلاتها أو أعلى بقليل.

وشهد عدد من المحافظات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية هطولات مطرية متفاوتة الغزارة.

ووفق نشرة مشروع الاستمطار الصادرة عن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي كانت نسب الهطل في ريف دمشق بميسلون والمشرفة 4 مم وفي حمص في شين 11 مم وتلدو 1 مم وفي حماة بالرصافة 16 مم وفي عين حلاقيم 15 مم ووادي العيون 12 مم والحميري 1 مم.