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حالة الطقس 11/9/2021

توالي درجات الحرارة انخفاضها لتصبح أدنى من معدلاتها بنحو 2 إلى 3 درجات مئوية مع استمرار تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي مرفق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام يتحول إلى غائم أحياناً فوق المناطق الساحلية لتصبح الفرصة مهيأة لهطل زخات محلية من المطر فوق تلك المناطق وليلاً يصبح الجو مائلاً للبرودة محذرة من تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية والمنطقة الوسطى والقلمون خلال ساعات الصباح الباكر.

وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية معتدلة مع هبات تتجاوز 60 كم في الساعة تثير الغبار في المناطق الداخلية والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وسجلت النشرة هطول أمطار محلية متفرقة في الساحل أغزرها في بانياس 2ر8 مم.