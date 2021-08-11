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حالة الطقس 11/8/2021

تميل درجات الحرارة للارتفاع قليلاً مع بقائها حول معدلاتها أو أعلى بقليل، ويبقى الجو بين الصحو والغائم جزئياً مع بقاء الفرصة لهطل زخات رعدية متفرقة خاصة في المناطق الشمالية الغربية والوسطى والجزيرة.

ويكون الجو سديمياً حارّاً في المناطق الشرقية والبادية، والرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبّات نشطة تثيرالغبار في المناطق الداخلية، والبحـر خفيف ارتفاع الموج.

بالنسبة ليوم غد الخميس تبقى درجات الحرارة حول معدلاتها أو أعلى بقليل، والجو بين الصحو والغائم جزئياً مع بقاء الفرصة لهطل زخات رعدية متفرقة فوق المرتفعات الساحلية، والجو سديمياً حارّاً في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية.