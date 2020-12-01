حالة الطقس 1/12/2020

تستمر درجات الحرارة أدنى من معدلاتها وذلك نتيجة لتأثر البلاد بامتداد منخفض البحر الأحمر السطحي وتيارات جنوبية غربية رطبة في الطبقات المتوسطة والعالية من الغلاف الجوي ويستمر هذا الوضع الجوي خلال اليومين القادمين.



وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن يكون الجو غائماً جزئياً بشكل عام يتحول إلى غائم أحياناً والفرصة مهيأة لهطل زخّات من المطر فوق مناطق متفرقة تكون غزيرة ومصحوبة بالرعد أحياناً خاصة على المناطق الساحلية والشمالية والبادية.



بالنسبة ليوم غد الأربعاء تميل درجات الحرارة للانخفاض وتصبح حول معدلاتها لمثل هذه الفترة من السنة، وليلاً يكون الجو رطباً ومائلاً للبرودة بشكل عام وبارداً في المرتفعات الجبلية.



وتكون الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية بين الخفيفة والمعتدلة ولكن تصبح مع هبّات نشطة على المرتفعات الساحلية.



ويحذر من تشكل الضباب في المرتفعات الجبلية وبعض المناطق الداخلية ليلاً وخلال ساعات الصباح الباكر.



إلى ذلك سجلت نشرة مشروع الاستمطار الصادرة عن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي هطولات مطرية متفرقة في مختلف المحافظات، أغزرها في اعزاز بحلب 18 مم وفي وادي قنديل باللاذقية 12 مم.