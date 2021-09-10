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حالة الطقس 10/9/2021

تميل درجات الحرارة للانخفاض لتصبح حول معدلاتها في أغلب المناطق نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي مرفق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام مع فرصة ضعيفة لهطل أمطار محلية خفيفة فوق المرتفعات الساحلية ويكون الجو لطيفاً ليلاً ومائلاً للبرودة على المرتفعات الجبلية مع نسبة رطوبة مرتفعة على المناطق الغربية والجنوبية صباحاً.

وتكون الرياح جنوبية غربية على المناطق الساحلية بينما تكون غربية إلى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة تتجاوز الـ 60 كيلومترا في الساعة أحياناً تثير الغبار في المناطق الشرقية والبادية والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

غداً توالي درجات الحرارة انخفاضها لتصبح أدنى من معدلاتها بنحو 2 إلى 3 درجات مئوية ويكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام مع بقاء الفرصة مهيأة لهطل زخات من المطر فوق المناطق الساحلية.