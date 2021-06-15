حالة الطقس ١٥/٦/٢٠٢١

تبقى درجات الحرارة أقل من معدلاتها بقليل في كافة المناطق والمدن السورية حتى نهاية الأسبوع الحالي مع فرصة لزخات مطرية فوق المنطقة الساحلية.



وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن يطرأ انخفاض تدريجي ومستمر لدرجات الحرارة خلال اليومين القادمين حيت تصبح أدنى من معدلاتها بنحو /2-4/ درجات مئوية في معظم المناطق .



ويكون الجو بين الصحو والغائم جزئياُ ويتحول إلى غائم جزئيا بشكلٍ عام يوم الأربعاء مع فرصة لهطل زخات من المطر فوق المرتفعات الساحلية ليل الثلاثاء وتزداد فرص الهطول يوم الأربعاء، مع أجواء سديمية في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية.



و يميل الجو ليلا للبرودة خلال ساعات الليل يوم الثلاثاء والأربعاء ويصبح بارداً خاصةً في المرتفعات الجبلية والرياح غربية تتحول غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة مع هبات نشطة أحياناً تثير الغبار في المناطق الشرقية والجزيرة والبادبة.