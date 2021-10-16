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حالة الطقس ١٥/١٠/٢٠٢١

تميل درجات الحرارة للانخفاض قليلاً مع بقائها أعلى من معدلاتها بحوالي /2_4/ درجات مئوية في أغلب المناطق.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية ان يكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام، وليلاً يكون الجو مائلاً للبرودة خاصة في المرتفعات الجبلية، والرياح غربية الى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة تنشط بعد الظهر.

أما يوم غد الأحد توالي درجات الحرارة انخفاضها لتصبح حول معدلاتها أو أعلى بقليل، والجو غائم جزئياً بشكل عام مع فرصة لهطل زخات من المطر فوق مناطق متفرقة من البلاد.

وتكون الرياح غربية الى جنوبية غربية معتدلة مع هبات نشطة تتجاوز 50 كم/سا أحياناً، والبحـر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.