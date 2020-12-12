حالة الطقس ١٢/١٢/٢٠٢٠

يبقى الجو غائماً جزئياً بشكل عام، حيث تغطى السماء بكميات متفاوتة من الغيوم على ارتفاعات مختلفة. وتبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بحوالي /3-6/ درجات مئوية.#الرياح: شرقية في المناطق الشمالية والجزيرة وغربية الى جنوبية غربية في باقي المناطق خفيفة الى معتدلة.



البحر: خفيف ارتفاع الموج.



الاحد 13 كانون الأول 2020:



تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بشكل عام والجو بين الغائم جزئياً والغائم مع بقاء فرصة لهطل زخات متفرقة من المطر على المناطق الشمالية والشمالية الغربية.



الرياح: غربية الى جنوبية غربية في دمشق والمنطقة الجنوبية خفيفة السرعة.



البحر: خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.



تحذيرات



من برودة الجو ليلاً ومن تشكل الضباب في مناطق متفرقة خاصةً على المناطق الجبلية والوسطى خلال ساعات الليل والصباح الباكر.