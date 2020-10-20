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حاتمي يؤكد أن مجال بيع السلاح سيكون أوسع بعد انتهاء الحظر التسليحي

بالتزامن مع انتهاء الحظر التسليحي على طهران، أفاد وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي، بأن “أرضية بيع السلاح وشرائه مهيأة لإيران”.

ووفقاً لوكالة “إرنا” الإيرانية، فإن حاتمي قال: إن “مجال بيع السلاح سيكون أوسع بالنسبة إلى إيران.. العديد من الدول تواصلت معنا منذ عام، وتفاوضنا معها”.

وأضاف: “بات يحق لنا توفير ما نحتاجه من العالم وما يحتاجه الآخرون منا.. تعرضنا لعقوبات متنوعة، والأمريكيون استخدموا هذه الأداة ضدنا”.

وختم وزير الدفاع الإيراني كلامه قائلاً: “لا يشكك أحد اليوم في القدرة الصاروخية لإيران، حتى أعداؤها.. نحن ضمن مستوى عالمي في مجالات القتال البري والقدرات الجوية والدفاعية والإلكترونية”.

من جهته، المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، قال: “إيران بإنتاجها محلياً أكثر من 90% من احتياجاتها الدفاعية لا تحتاج إلى الاعتماد على الخارج”.

أيضاً، المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي، اعتبر أن “دبلوماسية إيران أثبتت فاعليتها وأحقيتها”.

وكانت موسكو قد علقت أمس الأحد على انتهاء الحظر التسليحي على إيران، حيث قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، إن بلاده ستواصل التعاون العسكري مع إيران، مؤكداً أن موسكو لا تخشى الحظر الأمريكي.

وأعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، في بيان أمس الأحد، عن انتهاء القيود التسليحية على إيران، حيث أصبح بإمكانها “توفير أي سلاح ومعدات لازمة من أي مصدر كان ومن دون أي قيود قانونية، وبناءً على أساس حاجاتها الدفاعية فقط، ويمكنها كذلك بناءً على سياساتها تصدير أسلحة دفاعية إلى الدول الأخرى”.

تجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية، أخفقت في 15 من شهر آب الفائت، في محاولتها تمديد الحظر الذي تفرضه الأمم المتحدة على إيرادات السلاح لإيران بعد اعتراض روسيا والصين على هذه الخطوة، وامتناع بريطانيا وفرنسا وألمانيا و8 أعضاء آخرين عن التصويت داخل مجلس الأمن الدولي.