جيش الاحتلال الإسرائيلي يستدعي آلاف عناصر الاحتياط ويلغي إجازات الجنود

على خلفية التصعيد المتواصل حول قطاع غزة، قرر جيش الاحتلال الإسرائيلي استدعاء المزيد من عناصر قوات الاحتياط.



وأكدت مصادر إعلامية في إسرائيل أن الإجراء الجديد يقضي باستدعاء سبعة آلاف من عناصر قوات الاحتياط وإلغاء إجازات الجنود والضباط في الوحدات القتالية حتى إشعار آخر.



ويأتي ذلك على خلفية التوقعات بتبني قيادة الجيش الإسرائيلي اليوم خططا لشن عملية برية محتملة في قطاع غزة.



هذا وتقوم المقاومة الفلسطينية لليوم الثالث على التوالي بتوجيه ضربات صاروخية للمواقع الاسرائيلية, ما أجبر الاف الاسرائيليين على النزول الى الملاجئ.







وكالات