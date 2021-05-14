ظريف في دمشق: تحوُّلات لا تلغي الثوابت
الدفاع الروسية: مقتل 338 إرهابيا واعتقال 44 آخرين في سوريا منذ نيسان
ظريف في دمشق لبحث الإنتخابات الرئاسية والملفّ الفلسطيني
مقتل امرأة وإصابة 26 آخرين بقصف من غزة على تل أبيب
إصابة خط أنابيب الوقود بين إيلات وعسقلان في هجوم صاروخي من قطاع غزة
«العرض» السعودي لدمشق: إعادة الإعمار مقابل «ضبط» العلاقات مع إيران!
من النهر إلى البحر: فلسطين تُحطّم الأسوار
إنهاء الاحتفاظ والاستدعاء للضبط وصف الضباط والأفراد الاحتياطيين
الإعلان النهائي عن أسماء المرشحين لانتخابات رئاسة الجمهورية
الخارجية: ما يجري في القدس "عدوان وقح" يستدعي مساءلة إسرائيل
الرئيس الأسد يهنئ الرئيس بوتين بعيد النصر على النازية
المركزي : يوجد كمية كبيرة من القطع الأجنبي المزور في السوق غير النظامية
بعد السماح لشركتي صرافة بيع القطع الأجنبي غرفة تجارة دمشق تدعو الصناعيين والتجار إلى وقف شراء الدولار
البرلمان الدنماركي يصوت لإعادة اللاجئين السوريين الى سوريا
الأحزاب العربية: المقدمات والنتائج والحلول

جيش الاحتلال الإسرائيلي يستدعي آلاف عناصر الاحتياط ويلغي إجازات الجنود

على خلفية التصعيد المتواصل حول قطاع غزة، قرر جيش الاحتلال الإسرائيلي استدعاء المزيد من عناصر قوات الاحتياط.

وأكدت مصادر إعلامية في إسرائيل أن الإجراء الجديد يقضي باستدعاء سبعة آلاف من عناصر قوات الاحتياط وإلغاء إجازات الجنود والضباط في الوحدات القتالية حتى إشعار آخر.

 ويأتي ذلك على خلفية التوقعات بتبني قيادة الجيش الإسرائيلي اليوم خططا لشن عملية برية محتملة في قطاع غزة.

هذا وتقوم المقاومة الفلسطينية لليوم الثالث على التوالي بتوجيه ضربات صاروخية للمواقع الاسرائيلية, ما أجبر الاف الاسرائيليين على النزول الى الملاجئ.

 

 


وكالات