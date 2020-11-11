جي دي موباسان : دخلت الى الأدب كالشهاب ، واغادره كالصاعقة

جودت هوشيار :

قبل أن ينشر جي دي موباسان قصته الرائعة " كرة اللحم " ، كان الأدباء يعتبرون القصة القصية عملا ادبيا أدنى بكثير من الرواية الطويلة . وجاء هذا الكاتب العبقري ، ليثبت أن قصة قصيرة رائعة واحدة ، يمكن ان تكون أفضل بكثير من مائة رواية عادية . قال غوستاف فلوبير عن " كرة اللحم " أنها تحفة فنية رائعة . وقد رحب بها النقًّاد والقرّاء على حد سواء .

لم يكن بوسع موباسان أن يكون كاتباً متفرداً ، لولا اسلوبه الساحر والبناء الفني المحكم لأعماله. فقد كان يكتب بمهارة فنية عالية عن الكهنة والمثقفين وعن النساء السمراوات ، والمشبوهات ، والساقطات . اعماله مجسدة ومرئية ومميزة على نحو مدهش ، ومن السهل تحويلها الى افلام سينمائية ، رغم أنه لم تكن السينما حتى الصامتة منها ، قد اخترعت بعد.

استرعت مجاميعه القصصية ورواياته ، التي صدرت الواحدة منها تلو الأحرى انتباه الأوساط الأدبية الفرنسية والأوروبية ، وشهدت اقبالاً عظيماً من الجمهور القاريء في داخل فرنسا وخارجها .

كان الأدب بالنسبة اليه مثل الهواء الذي يتنفسه ، وشطب من حياته كل ما ليس له علاقة بالأدب . ودهش الجميع لغزارة انتاجه الادبي ، حيث كتب ست روايات ، وسبع عشرة مجموعة قصصية خلال عقد واحد ونيف ( 1880- 1891 ) ، والتي جمعت لا حقاً في ( 29 ) مجلداً .

ومع المجد الادبي ، جاء المال الوفير . وحاول أن يبيع نتاجاته بأعلى سعر ممكن ، فقد كان يعيل والدته وشقيقه المريض . وقال موباسان لصديقه جوزيه ماريا هيريديا: " دخلت الى الأدب كالشهاب ، واغادره كالصاعقة .

نالت مؤلفات موباسان اعجاب كبار الأدباء الفرنسيين والأجانب وفي مقدمتهم ليف تولستوي ، الذي كتب عن حياة وادب موباسان دراسة مسهبة وعميقة . وقد قمنا بترجمة دراسة تولستوي وكتابة مقدمة طويلة حولها وعن العلاقات الثقافية الوثيقة بين فرنسا وروسيا في العهد القيصري ، والتي نشرت في كتاب صدر عن دار الزمان في دمشق عام 2019. كان ايفان تورغينيف يقيم في باريس بشكل شبه دائم .ويلتقي غالبا بصديقه المقرب غوستاف فلوبير. وكان الكاتب الشاب موباسان يتردد على مجلس فلوبير الادبي ،حيث تربطه به صلة قرابة . وفي هذا المجلس تعرف موباسان على تورغينيف . واخذ الكاتبان العظيمان فلوبير وتورغينيف يقدمان نصائح ادبية ثمينة الى الكاتب الشاب . ولهذا ليس من الغريب ان موباسان أهدى روايته الأولى " الحياة " الى استاذه تورغينيف ، عرفانا بجميله.

وقد عدًّ تولستوي هذه الرواية من اجمل وافضل روايات موباسان . وقد ترجمت الرواية الى العربية وصدرت عن دار " الهلال " تحت عنوان " قلب محطم " .. اما انطون تشيخوف ، فقد قال ذات مرة لايفان بونين :" انتم الشباب ، كتّاب القصة القصيرة ، لا تلاقون صعوبة في نشرها ، أما أنا فقد عانيت اشد المعاناة قبل ان يعترف النقّاد الروس بأن ما اكتبه أدب حقيقي . ويرجع بعض الفضل في هذا الى موباسان ،الذي انتزع الاعتراف بهذا الحنس الادبي ". , قصص وروايات موباسان وثيقة الصلة بالحياة الاجتماعية اليومية ، وبحياة الكاتب نفسه , وكلما تغلغل في الأوساط الباريسية المخملية ، ازداد تشاؤمه من غباء الناس وآثامهم ونفاقهم ، ومن رجال الدين ، ولا سيما المتاجرين منهم بالطوباويات في سبيل مآرب خسيسة في غالب الأحيان .