سوريا ضمن قائمة الدول الأكثر تجنيداً للأطفال
جولة جديدة من المحادثات حول سوريا
استشهاد عنصر من قوى الأمن الداخلي جراء إطلاق النار عليه في القنيطرة
موسكو تعيد تفعيل الحوار: تفاهمات أوّليّة بين دمشق و«قسد»
وحدات الجيش تنتشر داخل بلدة طفس بريف درعا تمهيداً لعودة مؤسسات الدولة
قصة التحالف السوري العلماني
تدريبات عسكرية روسية-تركية مشتركة في إدلب للمرة الثانية خلال أشهر.
سفير روسيا في دمشق: واشنطن لن تغير استراتيجيتها تجاه سوريا
فصيل “الطليعة المجاهدة” يستهدف القوات التركية في إدلب ويتوعد
قسد تتخبط في الهول .. تفكيك شبكة لتهريب عناصر “داعش”
الدفاع الروسية تعلن التصدي لهجوم بالصواريخ على قاعدة حميميم
ميليشيا “الجيش الحر” تعتقل مدنيين في تل أبيض بينهم وجهاء البلدة
مظاهرات للإفراج عنهم.. “قسد” تعتقل مدرسي المنهاج الحكومي في الحسكة
الرئيس الأسد يستقبل علي أصغر خاجي كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني
أمين عام الأمم المتحدة يطالب بإخراج 31 ألف طفل أجنبي من سوريا

جولة جديدة من المحادثات حول سوريا

أفادت معلومات صحفية عن جولة جديدة من المباحثات، سيجريها المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون خلال الأسبوع الجاري.

وقالت المعلومات إن المبعوث الأممي سيتوجه إلى موسكو غداً لإجراء محادثات مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، ليكمل بعدها إلى سوتشي، لحضور اللقاء الثلاثي "الروسي - الإيراني - التركي" حول سوريا، يومي 15 و16 من الشهر الحالي.

وأضافت أن المبعوث الدولي، سيختم جولته، بزيارتين إلى كل من طهران، ومن ثم دمشق.

وأشارت المعلومات إلى أن التحركات الجديدة لبيدرسون، تهدف إلى كسر الجمود في الملف السوري، مدعوماً من التواصل الذي جرى أمس بين الأمين العام للأمم المتحدة ووزير الخارجية الأمريكي.

ولفتت إلى أن جولة بيدرسون، "ستكون حاسمة"، بعد نتائج الدورة الخامسة للجنة الدستورية "الغير مرضية"، والتغييرات في بنية القرار الأممي 2254.

وكان بيدرسون أفاد للصحفيين بعد إحاطة مغلقة لمجلس الأمن عن سوريا، بأنّ اللجنة الدستورية السورية تتطلب "دبلوماسية دولية بناءة" في سبيل حل الأزمة السورية.