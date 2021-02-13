جولة جديدة من المحادثات حول سوريا

أفادت معلومات صحفية عن جولة جديدة من المباحثات، سيجريها المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون خلال الأسبوع الجاري.



وقالت المعلومات إن المبعوث الأممي سيتوجه إلى موسكو غداً لإجراء محادثات مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، ليكمل بعدها إلى سوتشي، لحضور اللقاء الثلاثي "الروسي - الإيراني - التركي" حول سوريا، يومي 15 و16 من الشهر الحالي.



وأضافت أن المبعوث الدولي، سيختم جولته، بزيارتين إلى كل من طهران، ومن ثم دمشق.



وأشارت المعلومات إلى أن التحركات الجديدة لبيدرسون، تهدف إلى كسر الجمود في الملف السوري، مدعوماً من التواصل الذي جرى أمس بين الأمين العام للأمم المتحدة ووزير الخارجية الأمريكي.



ولفتت إلى أن جولة بيدرسون، "ستكون حاسمة"، بعد نتائج الدورة الخامسة للجنة الدستورية "الغير مرضية"، والتغييرات في بنية القرار الأممي 2254.



وكان بيدرسون أفاد للصحفيين بعد إحاطة مغلقة لمجلس الأمن عن سوريا، بأنّ اللجنة الدستورية السورية تتطلب "دبلوماسية دولية بناءة" في سبيل حل الأزمة السورية.