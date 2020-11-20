جوزيف برودسكي : الشعر هبة إلهيّة

جودت هوشيار:

خلال الحقبة السوفيتية ، تعرض مئات الكتّاب والشعراء والفنانين الى محاكمات ، واعدموا بعد ادانتهم بتهم ملفقة ، أو قضوا سنوات طويلة في المعتقلات والمنافي لأنهم رفضوا أن يتحولوا الى أبواق دعائية للحزب الحاكم . وقد خفت موجة قمع المبدعين في فترة " ذوبان الجليد " ( عهد نيكيتا خروشوف ) ، ولم تعد المحاكمات سرية كما كانت في عهد ستالين . ومع ذلك فأن العقل الأيديولوجي الجامد ،لم يكن يقبل أي خروج على نمط الأدب الذي كانت تروج له الدعاية السوفيتية .

الشاعر المبدع جوزيف برودسكي(1940-1996) كان احد هؤلاء المضطهدين من قبل السلطة الشمولية ، حيث حوكم بتهمة سخيفة هي ( البطالة ) وحكم عليه بالسجن خمس سنوات ، وبعد انتهاء مدة محكوميته تم اسقاط الجنسية السوفيتية عنه ونفيه الى خارج البلاد .

حصل برودسكي على جائزة نوبل في الآداب لعام 1987 ، وتوفي في نيويورك عام 1996

في السطور التالية مقتطف من حوار دار بين برودسكي والقاضية سافيليفا أثناء محاكمة الشاعر في 18 شباط 1964 في لينينغراد .