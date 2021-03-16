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جمعية حماية المستهلك: يوجد مبالغة لدى التاجر برفع الأسعار بحجة سعر الصرف

بين عبد الرزاق حبزة أمين سر جمعية حماية المستهلك أن هناك جنون بالأسعار، وأن هناك مبالغة من قبل التاجر بالنسبة لموضوع الصرف الذي بات حجة غير مقنعة للمستهلك مؤكداً أن الجمعية تعاني إهمالاً لمراسلاتها من جميع الجهات.

بدوره عبد الرحمن الصعيدي ممثل اتحاد حرفيي دمشق أكد أن ارتفاع أسعار المشتقات الحيوانية سببه ارتفاع أسعار العلف وهذا الأمر دفع مربي الثروة الحيوانية لبيعها نتيجة قلة الوارد.

وطالب الأعضاء بزيادة عدد صالات التجزئة وأن تكون منافسة للتاجر وطالبوا بزيادة المواد المدعومة عبر البطاقة الإلكترونية كماً ونوعاً وأكدوا أن وزارة الزراعة يجب أن تتوجه لزراعة المحاصيل الخاصة بالأعلاف وذلك لإيقاف استيراد الأعلاف الذي بدوره يحافظ على عدم رفع سعر الحليب ومشتقاته وطالبوا بإعادة توزيع السلل الغذائية عبر البطاقة العائلية.

 


تشرين