جمعية اللحامين تطالب بمكافحة تهريب الأغنام ... الأسعار غير منطقية

بين عبد القادر حلي رئيس جمعية اللحامين بحلب أن أسباب هذا الارتفاع غير المنطقي في أسعار اللحوم، أن اللحوم كغيرها من المواد الاستهلاكية والغذائية محكومة بالعرض والطلب وبمتغيّرات السوق وسعر الصرف، إضافة إلى التكاليف المتزايدة التي تقع على عاتق مربي الأغنام بما يتعلق بإرتفاع أسعار الأعلاف، أما السبب الأكثر تأثيراً -برأي الحلي- فهو يتمثل باتساع دائرة تهريب الأغنام مؤخراً، ما قلّل من توفر مادة اللحوم.



ومع ذلك يقول الحلي إن الطلب على مادة اللحوم انخفض إلى أقل من النصف وتراجعت عملية الذبح في المسالخ من 200 رأس غنم يومياً إلى الثلث.



وطلب رئيس الجمعية من المعنيين مكافحة التهريب وإعادة النظر بأسعار الأعلاف كحلّ لإعادة التوازن لسوق اللحوم وبما يتناسب مع قدرة المواطن الشرائية.



بدوره أوضح المهندس أحمد سنكري مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك أن دوريات حماية المستهلك تراقب أسواق اللحوم بمختلف أنواعها وتقوم بتنظيم الضبوط بحق أي مخالفة تتعلق بالغش أو زيادة الأسعار.



وأضاف: لا شك أن الأسعار غير منطقية وهي مرتبطة بالعرض والطلب، كما ذكر رئيس جمعية اللحامين، ولكن هناك ضوابط ونشرة أسعار معتمدة صادرة عن حماية المستهلك وبهامش ربح مقبول ومنطقي، وعلى الجميع التقيد بها وأية مخالفة في هذا الصدد يتمّ معالجتها فوراً، وما ينسحب على اللحوم الحمراء ينطبق على الفروج والبيض، حيث يتمّ استجرار المادتين من دمشق وحماة لتغطية حاجة السوق المحلي بعد توقف إنتاج المداجن في حلب بسبب الخسارات الكبيرة التي لحقت بها جراء ارتفاع أسعار الأعلاف وتربية الدواجن عموماً، وبالتالي فالمسألة متعلقة أساساً بالكلف المالية التي تدخل في عملية الإنتاج بمختلف أنواعه. وجدّد سنكري دعوته المواطنين للتواصل مع مديرية حماية المستهلك للإبلاغ عن أي مخالفة ليتمّ معالجتها فورا.





البعث