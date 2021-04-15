جلسة استثنائية لمجلس الشعب الأحد القادم

تحدثت مصدر في مجلس الشعب عن أن الجلسة الأولى من الدورة الاستثنائية الثانية للمجلس المزمعة الأحد القادم، ستكرّس للاستحقاق الرئاسي.



وقال المصدر إن جدول الأعمال لم يحدد بدقة بعد إلا أنه رجح أن تكون الجلسة بخصوص الدعوة للانتخابات الرئاسية القادمة.



وأضاف المصدر أن جدول الأعمال النهائي سيعلن قريبا لتحديد أولويات الجلسة، وهي الأولى من الدورة الاستثنائية الثانية من الدور التشريعي الثالث.



وينص الدستور السوري على أن يدعو رئيس مجلس الشعب لانتخاب رئيس للجمهورية قبل انتهاء ولاية الرئيس القائم في مدة لا تقل عن 60 يوما ولا تزيد عن 90 يوما.



ويشترط دستور البلاد لعام 2012، أن يحصل طالب الترشيح على تأييد خطي من 35 عضوا على الأقل من أعضاء مجلس الشعب، ولا يجوز لعضو مجلس الشعب أن يمنح تأييده إلا لمرشح واحد.



وينتخب رئيس الجمهورية في سوريا لمدة 7 أعوام ميلادية تبدأ من تاريخ انتهاء ولاية الرئيس القائم، ولا يجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لولاية واحدة تالية.



وكان الرئيس الأسد أدى اليمين الدستورية في 16 يوليو عام 2014، وهي الولاية الأولى له بعد إقرار دستور عام 2012.



أسامة يونس