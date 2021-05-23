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جريمة "مروعة".. مقتل شقيق رجل أعمال سوري

قُتل الشاب "حسام حسني كبور" وسط دمشق بغرض السرقة بحسب ما تناقلته وسائل إعلام محلية.

غرفة صناعة "دمشق وريفها" وعبر صفحتها على "فيسبوك" نعت "كبور" وقالت إنه توفي "بأيدي غادرة" مساء يوم الجمعة 21 أيار.

كما نعى الفنان مصطفى الخاني في منشور على صفحته في "فيسبوك"، «الصديق الدكتور حسام حسني كبور، حيث كتب الخاني إن كبور تعرض لجريمة قتل بشعة في مدينة دمشق (طلياني) في وضح النهار».

وتمنى الخاني على "الأجهزة المختصة"، إلقاء القبض على المجرم .
ولم تُعرف حتى اللحظة أية تفاصيل عن جريمة القتل وظروفها.

كما لم يصدر أي تعليق عن شقيق المغدور، رجل الأعمال ورئيس محلس مجموعة كبور الدولية أديب كبور، أحد أهم مستوردي المتة في سوريا.