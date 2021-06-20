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جريمة في ريف دمشق.. قتلا صديقهما خنقاً ورمياه في بئر

سجلت في منطقة بساتين قطنا بريف دمشق جريمة قتل راح ضحيتها شاب قتل خنقاً على يدي صديقيه بسبب خلافات بينهم.

وبحسب ما نشرت وزارة الداخلية عبر حساباتها، وردت معلومات إلى مركز الأمن الجنائي في قطنا عن وجود جثة داخل بئر عربي ببساتين قطنا، تم إرسال دورية إلى المكان واستخراج الجثة أصولاً والتي كانت غير واضحة المعالم ومجهولة الهوية.

ومن خلال السؤال تم التعرف على هوية الجثة المجهولة ويدعى (عبد العزيز) ومن خلال البحث والتحري تم الاشتباه بشخصين من أصدقائه وهما من أرباب السوابق بالسرقة.

تم إلقاء القبض على المشتبه بهما ويدعيان (علي – ع) و(عمار – ش) وبالتحقيق معهما اعترفا بإقدامهما على استدراجه وخنقه بواسطة حبل ورميه بالبئر من أجل إخفاء معالم الجريمة وذلك بسبب وجود خلافات فيما بينهم و إقدام المغدور على تهديدهما بفضح ما كانا يرتكبانه من سرقات.