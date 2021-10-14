جرمانا.. ضبط كميات من لحم الشاورما والكباب المغشوغة

ضبط عناصر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في ريف دمشق محل شاورما وبروستد في منطقة جرمانا، وجد داخله براد يحتوي على كمية 16 كغ من مادة الشاورما البائتة من اليوم السابق ذات رائحة كريهة ولون متغير بقصد إعادة تصنيعها.



وطالت الضبوط ملحمة ومعجنات في كفر بطنا يقوم صاحبها بفرم أحشاء الخاروف وخلطها مع الشحمة واللية ليستخدمها على أنها لحم خاروف بلدي مطحون للكباب، وذلك للاستفادة من فارق السعر.



وذكرت الوزارة أنه تم تنظيم الضبوط التموينية اللازمة وإتلاف المواد الفاسدة أصولاً وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2021.



وتعلن مديرية الشؤون الصحية بين وقت وآخر عن ضبط مواد غذائية ولحوم منتهية الصلاحية، إحداها ضبط 5 طن من اللحوم الفاسدة، غير صالحة للاستهلاك البشري، في مستودع ضمن مدينة دمشق، كان يخدم أكثر من 11 مطعماً من أفخم مطاعم العاصمة.



وسبق أن طلبت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك من مديرياتها في المحافظات تشديد الرقابة على باعة اللحوم في الأسواق، للتأكد من نظامية ذبحها وصلاحيتها للاستهلاك البشري.