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جرعات الأنسولين بالفم

أحيت شركة دواء أميركية الآمال المعقودة منذ فترة طويلة على إيجاد طريقة أفضل من وخز الإبر، بإعلانها الوصول إلى المراحل النهائية في تطوير كبسولة دواء تحتوي على المادة التي يحتاجها ملايين المرضى حول العالم.

شركة "أوراميد" قالت إن جرعة الإنسولين التي سيصبح بمقدور مرضى السكري تعاطيها عبر كبسولة تسمى ORMD-0801 تؤخذ عن طريق الفم يمكنها معالجة السكري من الفئتين الأولى والثانية.

وأظهرت التجارب عدم حدوث مضاعفات خطيرة للمرضى أو زيادة في نوبات السكري أو زيادة الوزن.

وفضلا عن ذلك فإن التكلفة ستكون منخفضة، وتوقع الرئيس التنفيذي للشركة أن يكون سعر الكبسولات أقل بكثير من الحقن.

موقع فوربس قال إن هذا الدواء "سيغير قواعد اللعبة" بالنظر إل أن شركات دواء كبيرة أنفقت ملايين الدولارات من قبل لتطوير حبة دواء إنسولين تعطي عن طريق الفم لكنها فشلت.

وتكمن صعوبة إعطاء المريض الإنسولين في صورة كبسولات في مسألة امتصاصه، وذلك لأن الإنسولين وهو عبارة بروتين يتعرض للتفتيت بعد هضمه، لكن الشركة تمكنت بواسطة تقنية معينة من إبقاء الإنسولين في الكبسولة من دون أن يتم امتصاصه حتى يصل إلى الكبد