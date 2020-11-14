جراحة ناجحة باستخدام المجهر في مشفى حماه الوطني

نشرت وزارة الصحة تفاصيل جراحة ناجحة باستخدام المجهر تمت في الهيئة العامة لمشفى حماه الوطني



حيث راجعت فتاة في العاشرة من العمر شعبة الجراحة العصبية بشكوى صداع مستمر على مدى شهر لكن الأمور ساءت في الأيام الأخيرة حيث بدأت تعاني من الغثيان والقيء والتعب مع ترنح المشية وعدم التوازن تبعه إقياء مستمر، وميل للنوم، وصداع شديد.



وأظهر الرنين المغناطيسي للدماغ وجود كتلة غير متجانسة كبيرة تشغل الحفرة الخلفية وتضغط البطين الرابع بشدة ما تسبب بحدوث استسقاء حاد وانضغاط جذع الدماغ الأمر الذي بات مهدداً لحياة الطفلة.



فقرر الفريق الطبي التداخل بشكل إسعافي بعمل جراحي باستخدام المجهر دام عدة ساعات ،حيث تم استئصال الورم بشكل كامل ،وإزالة الضغط عن البطين الرابع وجذع الدماغ بمدخل خلفي عبر الحفرة الخلفية للجمجمة.



وأكدت أدارة المشفى أن الطفلة حالياً بوضع جيد جداً وتستعيد توازنها تدريجياً وتتماثل للشفاء.