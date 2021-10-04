جامعة دمشق تخاطب إدارة الهجرة والجوازات للحصول على بيان حركة قدوم ومغادرة الطالب

أوضح نائب رئيس جامعة دمشق للشؤون الإدارية والطلاب صبحي البحري أن الجامعة ستتكفل بمخاطبة إدارة الهجرة والجوازات لتزويدها ببيان حركة القدوم والمغادرة للطلاب الذين سيتقدمون بطلبات للحصول على كشوف العلامات ومصدقات التخرج في الكليات النظرية التي حددتها الجامعة بقرارها الأخير.



وكانت أصدرت رئاسة جامعة دمشق قراراً بعدم منح كشف علامات أو مصدقة تخرج لطلاب سنة التخرج في كليات (الآداب والعلوم الإنسانية – الاقتصاد – التربية – الحقوق – الشريعة – العلوم السياسية في جامعة دمشق وفروعها) إلا بعد حصولهم على بيان تفصيلي من الهجرة والجوازات يوضح حركة القدوم والمغادرة.