جامعة دمشق تحول مجلاتها العلمية إلى مأجورة

قرار جديد اتخذته جامعة دمشق بتحويل مجلاتها العلمية من «مجانية» إلى «مأجورة» لتصف الجامعة هذه الخطوة بالمتأخرة وخاصة أن كل الجامعات تتقاضى أجوراً على النشر في مجلاتها العلمية كافة وذلك بالنسبة لطلبة الماجستير والدكتوراه



القرار الجديد المفصل، أقر الرسوم المقترح استيفاؤها من الباحثين الذين يرغبون في النشر في مجلات جامعة دمشق، من دون استيفاء أي رسوم من الباحث من جامعة دمشق (عضو هيئة فنية وعضو هيئة تدريسية) الذي يرغب في النشر في مجلات الجامعة.



وبموجب القرار الذي يستوفى رسوم نشر 60000 ل. س عن كل بحث لأي باحث من الجامعات الخاصة والجامعة الافتراضية يرغب في النشر.



كما يستوفى رسم 3000 ل. س مقابل الحصول على موافقة النشر «ورقية» وفق النموذج الجديد المعتمد (عربي وإنكليزي)، مع استيفاء رسم نشر 20000 ل.س لطلاب الدراسات العليا (ماجستير/دكتوراه) من الجامعات الخاصة والجامعات الحكومية الأخرى، ويعفى طلاب الدراسات العليا في جامعة دمشق من الرسوم.



وعن المكافآت المقترح دفعها من قبل الجامعة للذين يقومون بالعمليات المتخصصة لإنتاج مجلات جامعة دمشق حدد تعويض المحكم عن كل بحث مبلغ وقدره 8000 ل. س.



هذا ويحدث بموجب القرار مكتب مهني للتدقيق اللغوي لجميع اللغات بإشراف مديرية التفرغ العلمي.



ويمنح عضو الهيئة التدريسية صاحب البحث التي تتم الموافقة على نشره في مجلات جامعة دمشق مبلغاً قدره 75000 ل. س.



وفي حال اشتراك أكثر من عضو هيئة تدريسية في إنجاز بحث واحد توزع المكافأة عليهم بالتساوي، ولا يجوز أن يزيد ما يتقاضاه عضو الهيئة التدريسية من مكافآت البحوث العلمية عن 150000 ل. س سنوياً.



وبالنسبة للتعويضات المقترح منحها للعاملين الإداريين والفنيين في مجلات جامعة دمشق، يمنح مدير المجلات تعويضاً شهرياً قدره 8000 ل. س، و2000 ل. س عن كل اجتماع يحضره للهيئة.



كما يمنح رئيس هيئة التحرير تعويضاً شهرياً قدره 6000 ل. س شهرياً و2000 ل. س عن كل اجتماع يحضره للهيئة، مع منح كل عضو هيئة تحرير تعويضاً قدره 2000 ل. س لكل حضور اجتماع يحضره تعتمده الهيئة.



وأيضاً يمنح أمناء السر مكافأة قدرها 2000ل. س عن كل حضور اجتماع تعقده الهيئة، أما مسؤول الإخراج في المجلة فيمنح مكافأة مقدارها10000 ل. س عن كل عدد يخرجه للنشر.



ووصف نائب رئيس الجامعة لشؤون البحث العلمي والدراسات العليا محمد فراس الحناوي القرار بالمنطقي وذلك على غرار الجامعات الأخرى في الداخل والخارج، والتي تتقاضى رسوماً على النشر في مجلاتها العلمية، مضيفاً: إن الخطوة متأخرة لكن من حق الجامعة أن تتقاضى الرسوم، علما أن رسوم النشر في الجامعة أقل بأضعاف عن الأجور في الخارج.



وأكد الحناوي أن الرسوم المفروضة بـ60 ألف ليرة مناسبة جداً بالنسبة للجامعات الخاصة والجامعة الافتراضية.

الوطن