جامعة خاصة تُخالف قرار الوزارة بتمديد العطلة وتحدد موعد امتحان الطلاب خلالها بشكل علني

خالف “مُجمع السيدة رقية” فرع جامعة “بلاد الشام” قرار وزارة التعليم العالي بتعليق الدوام في الجامعات حتى 24/4/2021 وذلك بتحديد إدارة الجامعة امتحان للطلاب يوم الاثنين 19/4/2021.



وأعلنت إدارة الجامعة عبر صفحتها على “فيس بوك” عن تحديد مواعيد تسميع المطلوب من القرآن الكريم للعام الدراسي 2020/21 وذلك “للسنة الثانية كافة الأقسام عدا الشريعة يوم الإثنين 19/4/2021 من الساعة 11 حتى 1”.



وتابعت إدارة الجامعة “السنتين الأولى والثانية قسم شريعة يوم الإثنين 19/4/2021 من الساعة 9 حتى 11 وللسنتين الثالثة والرابعة شريعة من الساعة 1 حتى 3”.



ونوهت الجامعة إلى أنه “تقام جميع اختبارات الحفظ في مجمع السيدة رقية وأنه لا يوجد موعد آخر للاختبارات المذكورة”.



وأثار إعلان الجامعة تساؤل الطلاب واستغرابهم لكون الجامعة مشمولة بقرار الوزارة بتمديد التعليق بسبب تداعيات جائحة كورونا وخصوصاً أنه لا شي غير قابل للتأجيل خوفاً على سلامة الطلاب والدكاترة والتزاماً بالقرار الوزاري بحسب قول الطلاب.



وقال أحد الطلاب “التزمتوا بالتعليق الأول خوفاً على الطلاب من كورونا رجعت الوزارة مددت قام أنتو قررتوا انو ما عاد في كورونا وانحلت أزمة المواصلات وخلينا نجيب الطلاب يقدموا امتحان شفهي قابل للتأجيل! .. “.



وتابع الطالب “يعني أنتو أفهم من الوزارة ولا قصة تحدي واستهتار بصحة الطلاب وفوقها عم تقولوا مافي موعد تاني للتقديم بركي في ناس مريضة أو خايفة تجي بسبب الفايروس بتروحوا عليها الماده”.



من جهته، بين المدير الإداري “لمجمع السيدة رقية”، محمد نظام أن “عدد الطلاب المطالبين بالتسميع لا يتراوح ما بين ٣٠ إلى ٣٥ طالب فقط”.



ولفت “نظام” إلى أنه “سيتم استقبال الطلاب على دفعات، بحيث لا يوجد ازدحام، او اختلاط بين الطلاب بشكل كبير خوفاً من انتقال فيروس “كورونا”.



واستغرب “نظام” من “وجود مشكلة لدى الطالب في موعد التسميع، فهو أولاً وآخراً مطالب بالتسميع أو الوظائف”، مبيناً أن الجامعة “مضطرة إلى إجراء امتحاناتها العملية والانتهاء من علاماتها، خاصة في ظل عدم معرفة إن كان تعليق الدوام سيستمر أم سيتوقف”.



وذكر أن “الجامعة أعلنت عن هذه المواعيد قبل قرار تمديد العمل بتعليق الدوام حتى نهاية الأسبوع الجاري”.



يذكر أن وزارة التعليم العالي مددت العمل بالقرار رقم 191 تاريخ 3/4/2021 المتضمن تعليق الدوام في الجامعات الحكومية والخاصة والمعاهد العليا والمعاهد التقانية لغاية يوم السبت 24/4/2021.



وتم تأجيل امتحانات التعليم المفتوح بما يتوافق مع تعليق الدوام وتفويض رؤساء الجامعات بتحديد المواعيد الجديدة للامتحانات بعد انتهاء تعليق الدوام.



يشار إلى أن “مجمع السيدة رقية” يعد واحداً من 3 فروع تتبع لجامعة “بلاد الشام للعلوم الشرعية” وهم “مجمع الفتح الإسلامي” و”مجمع كفتارو” حيث يتم تدريس العلوم الشرعية في الفروع الثلاث إضافة إلى الحقوق والإعلام والاقتصاد واللغة العربية والفلسفة اللذين تم إيقاف التسجيل عليهم للطلاب الجدد منذ تموز 2019.





تلفزيون الخبر