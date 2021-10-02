جامعة حلب تنفي هروب معتمد الأجور والتعويضات في كلية طب الأسنان

نفت جامعة حلب المزاعم التي تحدثت عن هروب معتمد الأجور والتعويضات في كلية طب الأسنان بالجامعة، وفق ما ذكر أحد مواقع التواصل الاجتماعي.



وأكدت الجامعة، عبر مكتبها الاعلامي، أن الموظف المذكور "يواصل القيام بمتطلبات وظيفته كالمعتاد، وهو يتمتع بسمعة طيبة بين زملائه ويلقى عمله التقدير من إدارة الكلية".



وتوجه مكتب الإعلام بجامعة حلب "بخالص الشكر والتقدير إلى وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي التي تعبر على الدوام عن حرصها على مؤسسات الجامعة بكل التزامٍ وشعورٍ بالمسؤولية"، وجدد في الوقت ذاته "دعوة الجميع إلى توخي الدقة، والحصول على المعلومات والبيانات من المؤسسات المختصة".