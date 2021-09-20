ثمانية قتلى وأكثر من 20 مصاباً جراء إطلاق نار داخل جامعة بيرم الروسية

قُتل ثمانية أشخاص وأصيب 24 آخرون جراء إطلاق نار من قبل مسلح اليوم داخل حرم جامعة بيرم الواقعة في منطقة الأورال الروسية.



وذكرت وسائل إعلام روسية أن سبعة من المصابين تم نقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج أحدهم حالته خطرة.



وكانت الخدمة الصحفية بالجامعة قالت في وقت سابق في بيان نقلته وسائل إعلام روسية إن شخصاً مجهولاً يحمل سلاحاً دخل حرم الجامعة وبدأ بإطلاق النار ما تسبب بوقوع قتلى ومصابين.



وأشار البيان إلى أن الطلاب والمعلمين أغلقوا الأبواب على أنفسهم داخل القاعات الدراسية كما تم إنهاء جميع الفصول الدراسية في الجامعة.



من جهتها أعلنت وزارة الداخلية الروسية في بيان لها إلقاء القبض على منفذ الهجوم مؤكدة وقوع ضحايا جراءه في حين لم تتوفر معطيات بعد عن هوية المنفذ ودوافعه لارتكاب الاعتداء.