بعد طفس.. الى أين سيتجه الجيش السوري في درعا؟
ميليشيا (قسد) تختطف تسعة مدنيين في بلدة أبو حمام بريف دير الزور
الخارجية: سورية تدين الممارسات التركية العدائية وتؤكد حقها بالرد عليها ووضع حد لها
سورية تشارك في أعمال الدورة الـ 76 من الجمعية العامة للأمم المتحدة
إصابة ثلاثة أطفال بجروح بانفجار لغم من مخلفات الإرهابيين في بلدة الشريعة بريف حماة
قراءة في فكر توم كووان 2: فشل العدوى
الإعلان عن افتتاح السفارة الليبية في دمشق قريباً
وزير الدفاع علي أيوب في عمّان
الاحتلال الأمريكي ينقل دفعة من إرهابيي (داعش) إلى قاعدته في الشدادي
بعد فشلها بالحفاظ على القمح .. “الإدارة الكردية” ترفع سعر رغيف الخبز لـ500 ل.س
تنظيم داعش يعلن مسؤوليته عن استهداف أنبوب الغاز العربي
الجيش يدخل «طفس» تنفيذاً لبنود التسوية التي طرحتها الدولة
درعا: التسويات تتمدّد إلى الريف الغربي
ترتيبات ما بعد الانسحاب الأميركي من سورية
رفع العلم الوطني فوق بلدة المزيريب بريف درعا واستمرار تسوية أوضاع المسلحين

ثمانية قتلى وأكثر من 20 مصاباً جراء إطلاق نار داخل جامعة بيرم الروسية

قُتل ثمانية أشخاص وأصيب 24 آخرون جراء إطلاق نار من قبل مسلح اليوم داخل حرم جامعة بيرم الواقعة في منطقة الأورال الروسية.

وذكرت وسائل إعلام روسية أن سبعة من المصابين تم نقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج أحدهم حالته خطرة.

وكانت الخدمة الصحفية بالجامعة قالت في وقت سابق في بيان نقلته وسائل إعلام روسية إن شخصاً مجهولاً يحمل سلاحاً دخل حرم الجامعة وبدأ بإطلاق النار ما تسبب بوقوع قتلى ومصابين.

وأشار البيان إلى أن الطلاب والمعلمين أغلقوا الأبواب على أنفسهم داخل القاعات الدراسية كما تم إنهاء جميع الفصول الدراسية في الجامعة.

من جهتها أعلنت وزارة الداخلية الروسية في بيان لها إلقاء القبض على منفذ الهجوم مؤكدة وقوع ضحايا جراءه في حين لم تتوفر معطيات بعد عن هوية المنفذ ودوافعه لارتكاب الاعتداء.