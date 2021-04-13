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ثلاثة مؤشرات رئيسية على احتمال إصابتك بسرطان الجلد!

يعتبر السرطان الموجود على الجلد مرئيا، لكن عليك أن تعرف ما الذي تبحث عنه بالضبط لتحديد الحالة.

وهناك ثلاثة مؤشرات رئيسية على حاجتك إلى الاستشارة الطبية، حيث إن الحصول على المساعدة مبكرا أمر حيوي إذا كنت ترغب في علاج سرطان الجلد.

وينقذ الاكتشاف المبكر الأرواح - أولئك الذين ينتظرون ويرون ما إذا كانت الأمور تزداد سوءا قبل التماس العناية الطبية يعرضون حياتهم للخطر. ويموت أكثر من شخصين بسبب سرطان الجلد كل ساعة، تبعا لإحصائية من قبل مؤسسة سرطان الجلد التي تدير حملة The Big See. وعند البحث عن علامات الإصابة بسرطان الجلد، انتبه لأي شامة أو عيب جديد أو متغير أو غير معتاد.


هل هو جديد؟

أي شامات أو عيوب جديدة تظهر بعد سن 21 يجب مراقبتها عن كثب.
قم بتدوين الوقت الذي لاحظت فيه الشوائب الجديدة لأول مرة، وإذا بدأت في النمو، فاستشر طبيب الأمراض الجلدية.

هل يتغير؟

تنصح المؤسسة الخيرية: "تحقق دائما مما إذا كانت البقع الخاصة بك تتغير في اللون أو الشكل أو الحجم أو الملمس".

وهذا يشمل زيادة سماكة العلامة، الأمر الذي يتطلب عناية طبية عاجلة.

هل هو غير معتاد؟


وأضافت "ابحث عن البقع غير المعتادة في الخطوط العريضة أو التي تسبب الحكة أو الأذى أو القشرة أو النزف بشكل مستمر لأكثر من ثلاثة أسابيع".

انتبه أيضا إلى ما إذا كانت البقعة أو الشامة أفتح أو أغمق من العلامات الأخرى على جسمك. وهل لها أكثر من لون؟.

وهذه هي المؤشرات الثلاثة الرئيسية التي تشير إلى احتمال إصابتك بسرطان الجلد، لذلك إذا كان أي منها ينطبق عليك، فاحجز موعدا مع طبيبك العام أو طبيب الأمراض الجلدية.

وأوصت مؤسسة سرطان الجلد بإجراء فحص من الرأس إلى أخمص القدمين لجلدك كل شهر. وهذا يشمل راحتي وباطن القدمين وبين الأصابع وتحت أظافر الأصابع.

ويعد التعرض لأشعة الشمس أحد الأسباب الرئيسية لسرطان الجلد، حيث إن الأشعة فوق البنفسجية (UV) تدمر الحمض النووي في خلايا الجلد.

ويمكن أن تؤدي بعض الأمراض الجلدية أيضا إلى زيادة خطر إصابة الشخص بسرطان الجلد، مثل:

• التقرن الشمسي.

• جفاف الجلد المتصبغ.

المصدر: إكسبريس