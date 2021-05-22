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تويتر تطلق نظام جديد لتوثيق حسابات المستخدمين

أطلقت شركة تويتر نظاماً جديداً لتوثيق الحسابات على موقع التواصل الاجتماعي، الذي يستخدمه 186 مليون مستخدم نشط يومياً.

وحددت الشركة شروط التوثيق الجديدة الفئات المؤهلة لتوثيق حساباتها، وهي: الحسابات الحكومية، الشركات والعلامات التجارية، المنظمات المؤسسات الإخبارية والصحفيون، وسائل الترفيه الرياضة والألعاب، النشطاء والمنظمون وغيرهم من الأفراد المؤثرين”، بحسب ما جاء على شبكة “BBC”.

وتخطط الشركة لإدراج المزيد من الفئات ضمن قائمة المؤهلين للتوثيق في وقت لاحق هذا العام، مثل العلماء والأكاديميين والقادة الدينيين.

وكما يوجد شرط آخر لقبول طلب التوثيق وهو أن يكون الحساب كاملاً، أي أن يكون له اسمُ مستخدِم وصورة وعنوان بريد إلكتروني مؤكد ورقم هاتف، كما يجب أن يكون الحساب نشطاً، خلال الأشهر الستة السابقة لطلب التوثيق، وله سجل من الالتزام بقوانين تويتر.

وبدأ تويتر بتطبيق سياسة التوثيق الجديدة بإزالة شارة التوثيق تلقائياً من الحسابات التي لا تفي بالمعايير المحدثة للتوثيق، مثل الحسابات غير النشطة أو غير المكتملة.

وتعني الشارة الزرقاء أن الحساب “موثق” ويضفي ذلك قدرا من المصداقية على صاحب الحساب كما يمكن أن يرفع عدد متابعيه، وتفيد أيضا الباحثين عن معلومات ومصادر دقيقة للأخبار.

الجدير بالذكر أن تويتر يعمل على إطلاق مزيد من التحديثات والخاصيات الجديدة في الأشهر المقبلة، أبرزها منح مجال أكثر لأصحاب الحسابات للتعريف عن نفسهم، إضافة إلى إطلاق أنواع جديدة من الحسابات كـ “الحسابات الآلية” و”الحسابات التذكارية”.