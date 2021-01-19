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تونس: تجدد الاحتجاجات الليلية.. والرئيس يحذّر !

تجددت الاحتجاجات والتحركات الليلية في أحياء العاصمة التونسية، حيث يشهد حي التضامن، وهو أكبر الأحياء الشعبية في تونس، مواجهات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الشرطة.

وقالت وكالة الأنباء الألمانية إن فرق خاصة لمكافحة الشغب ومدرعات، وصلت إلى الى الحي المذكور، الذي يضم فئات واسعة من الطبقة الفقيرة غرب العاصمة.

وواجهت قوات الأمن المتظاهرين بالقنابل المسيلة للدموع، ولاحقتهم في الشوارع والأزقة، بحسب ما ذكر مراسل الوكالة.

في حين رشق المتظاهرون قوات الأمن بالحجارة، وقطعوا الطرقات بالإطارات المشتعلة.

في هذا السياق، نقلت وسائل إعلام عربية عن الرئيس التونسي قيس بن سعيد تصريحات، قال فيها إنّ "من حق الشعب التونسي العمل والحرية"، لكنه حذّر في نفس الوقت من جهات "تحاول المتاجرة بقضايا الشباب التونسي"، وفقاً لما نقل عنه.

وهذه الليلة الثالثة التي تشهد فيها أحياء العاصمة التونسية، احتجاجات على الأوضاع المعيشية، رغم قرار حظر التجوال الليلي.

وتحاول السلطات التونسية تهدئة الأوضاع عبر إرسال تعزيزات أمنية إلى الأحياء التي تشهد احتجاجات، وتقول وسائل إعلام إنّه تمّ اعتقال العشرات على خلفية ما وصفته بـ "أعمال الشغب"